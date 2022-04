Bienvenue sur votre espace RH Partners Bretagne !



Vous êtes à l’écoute d’opportunités ou en recherche active d’un emploi, cet espace nous permet de garder le contact et de vous proposer notre expertise dans l’accompagnement et l’évolution de carrière.



Notre expérience de 30 ans sur le bassin d’emploi local nous amène à rechercher la meilleure adéquation entre les entreprises et les candidats. En contact direct avec les recruteurs d’aujourd’hui, nous sommes reconnus pour notre capacité à conjuguer les besoins des entreprises et les aspirations des candidats.



C’est sur cette proximité que nous nous appuyons pour vous apporter un conseil personnalisé quelle que soit votre situation professionnelle : accompagnement dans le parcours de recrutement, prestations de bilan d’orientation, conseil individuel (coaching, marketing de soi, suivi professionnel du conjoint dans les cas de mutation et/ou de changement de bassin d’emploi), outplacement, repositionnement.



Outre nos offres de recrutement, vous trouverez également sur cette page des actualités RH économiques, statistiques et événementielles, qui font de la Bretagne une terre si vitale.



Restons connectés !

L’équipe RH Partners Bretagne





Mes compétences :

Recrutement

Conseil RH

Formation

Bilan de carrière