Bienvenue sur mon espace viadéo.



mon objectif sur viadeo :



créer un réseau professionnel : sujet délicat qui touche à l'essence même de la relation humaine qui est de savoir si l'on entretient un contact par pur intérêt ou pas...

Mon objectif est donc de proposer, dans la mesure du possible, une relation d'échange équitable que je nommerai pas donnant - donnant mais plutôt gagnant- gagnant...



"L'art le plus difficile n'est pas de choisir les Hommes mais de donner aux Hommes que l'on a choisis toute la valeur qu'ils peuvent avoir".



Le métier des Ressources Humaines requiert une grande ouverture d'esprit et l'envie d'entreprendre, afin de recruter et de former de nouveaux talents. J'apprécie le domaine des RH pour son évolution constante.





N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse, je vous répondrais avec grand plaisir.



Cordialement



laurent Palut



Mes compétences :

Ressources humaines