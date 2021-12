Elina MAUDET

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Agroalimentaire (AgroCampus Ouest, Rennes), je suis spécialisée en nutrition et notamment ses bénéfices santé. Cette double compétence me permet aujourd’hui d’aborder les enjeux et les défis nutritionnels des établissements de santé et des industries agroalimentaires. Mes expériences professionnelles dans le secteur de la qualité et du commerce ont su développer ma rigueur, mon autonomie et mon esprit de synthèse, tout en accentuant mes capacités relationnelles auprès d'un public varié.



Mes compétences :

Autonomie

Organisation

Persévérance

Rigueur

Nutrition

Service client

Conseil en communication

Vente directe

Marketing

Mise en rayon

Relationnel

Audit qualité

Cahier des charges

Gestion des réclamations

Contrôle qualité

Audit interne

HACCP

Sécurité alimentaire

Gestion de la qualité