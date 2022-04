Amélie KIEFFER BOUFFARD

Forte de plusieurs années d'expérience en Sécurité puis en Qualité, notamment en industrie agro alimentaire, j'assure le suivi des systèmes de management certifiés ISO 9001, 22000 et OHSAS 18001.



J'assiste le dirigeant et ses collaborateurs à la mise en place de procédures et de consignes d'hygiène, de sécurité et d'environnement.



Je réalise les audits internes et j'anime les formations et réunions.



Mes compétences :

Management Systèmes ISO 9001, 22000, 18001

Audits internes

Animation de formations

Rédaction de procédures, consignes

Évaluation des risques professionnels

Management : information, mise en place et suivi