Amélie LAAFOU

Comment me résumer objectivement ???

​

Dynamique, créative, bosseuse, formée un peu sur le tas.

​

Mon expérience professionnelle la plus significative est dans le domaine de la communication institutionnelle (8 ans au sein de la Direction de la communication de Fontenay-sous-Bois), mais mes compétences ne se limitent pas à cela!



Alors n'hésitez pas à me contacter pour la création de vos supports de communication (brochures, affiches, flyers, calicots, kakémonos, cartes de visite, invitations, logos...).



Ma page perso : http://amelielaafou.wixsite.com/monsite



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Preps

Microsoft Windows

Adobe Illustrator CS6

Acrobat Pro

Adobe Photoshop CS6

Adobe InDesign CS6

Xpress