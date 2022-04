Amélie LABBAYE

Conseillère en Economie Sociale et Familiale, j'ai tout d'abord 8 ans le métier de Formateur en Maison Familiale Rurale (Pont de Veyle et Balan) où j'ai pu enseigner différentes matières dans des sections service aux personnes et métier de bouche. J'ai ensuite eu la responsabilité du secteur adultes familles du centre social municipal de Montuel (poste que j'ai créé), j'ai imaginé avec les habitants différentes actions parents/ enfants, ateliers créatifs solidaires, ateliers intergénérationnels. J'y ai également pratiqué avec conviction le travail partenarial et de réseau. Réseau qui m'a permis d'être embauchée en suite coup sur coup au conseil général de l'Ain pour le remplacement d'une assistante sociale (la branche accompagnement individuel manquant à ma panoplie) puis sur un chantier d'insertion spécialisé dans le réemploi des vêtements d'occasion. Lors de cette dernière expérience, j'ai permis à la structure d'augmenter (si ce n'est de doubler) son chiffre d'affaire. cette approche de l'insertion professionnelle par le domaine du vêtement et de la vente a été très enrichissante pour moi.

Ayant déménagé récemment dans la Drôme, créative, dynamique, polyvalente, travailleuse, appréciée et pleine d'idées, je recherche activement un emploi soit de conseillère en économie sociale et familiale ou d'encadrant technique.



Mes compétences :

Créativité

Orientation

Accueil

Communication

Animation

Organisation

polyvalente

Dynamique

Partenariats