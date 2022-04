Amelie LACOSTE

Bonjour,



Je suis motivé, rigoureuse,polyvalente et sérieuse dans mon travail. J’ai de l’expérience dans le jardinage, les animaux, le bricolage, la vente et le service à la personne .Pour plus de renseignement je suis ouverte à toutes propositions d’emploi en me proposant un entretien pour vous expliquer mes motivation .



Cordialement Mme Lacoste Amélie



Mes compétences :

Vente

Service à la personne

Jardinière

Bricoleuse

Rigoureuse

Motiver