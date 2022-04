Amelie LACOUR

Créé en 1987, le Groupe Adéquat est un acteur majeur du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI : il occupe actuellement le 7ème rang national. 140 agences spécialisées sont aujourd’hui implantées sur tout le territoire français.

Fort de ses 27 ans d’expérience, le Groupe Adéquat offre une prestation RH globale et de proximité, dans tous les secteurs d’activité (BTP, Industrie, Logistique, Tertiaire). Les candidats ainsi que les entreprises bénéficient d’un accompagnement complet et personnalisé tout au long de leurs démarches professionnelles : recrutement (travail temporaire, CDD et CDI), insertion professionnelle, conseil RH, formation, prévention des risques…



Les valeurs qui anime les équipes du groupe ADEQUAT sont :



Le respect des individus : quelle que soit sa position (permanent, intérimaire, interlocuteur client...), toute personne mérite de la considération.



La satisfaction client : identifier les préoccupations des clients et mettre en œuvre les solutions adaptées.



L'orientation résultat : anticiper et mesurer en permanence l'efficacité de nos actions.



La légalité : rien ne justifie de ne pas respecter les dispositions légales en vigueur.



Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter!!