Amélie LAINÉ

Je souhaite entreprendre une formation de niveau BTS administration afin de pouvoir participer au bon fonctionnement de votre entreprise en tenant un rôle d'interface dans les relations internes et externes.



J'ai pu développer une grande polyvalence, un sens prononcé de l'écoute aussi bien que de l'argumentation, une certaine rapidité de décision, d'action et une grande adaptabilité, sachant aussi bien travailler de façon autonome qu'en équipe.



formations: - gestion de l'entreprise

- relationnel clients, fournisseur

- gestion des missions données

en autonomie

- sens des relations humaines

- manager une équipe

- formation apprenti



Mes compétences :

Adhérente de l'équipe de France de coiffure 2008-2

Maitrise Word et exel