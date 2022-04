Amélie LAMBERT

Bénéficiant d'un profil international et d'une expertise en communication et en gestion de projet, je recherche actuellement un poste de Chef de projets / Chef de produit / Chargée de Communication, en France ou à l'étranger.



Secteurs de prédilection:

art, culture, spectacles vivants, architecture d'intérieur et design, luxe.



Parcours universitaire:

MSG Dauphine Filière Finance (1999)

Maîtrise Histoire de l'Art, Paris IV La Sorbonne (2001)

Master Industries Culturelles et Créatives, King's College London (2008)



Profil:

Anglais et allemand courants;

Coordination de projets à l'international;

Relations presse et marketing;

Recherche de mécènes;

Adaptabilité, réactivité, ténacité et diplomatie; Capable de communiquer à tous les niveaux;

Goût et expérience du travail en équipe.



Mes compétences :

Architecture

Architecture d'intérieur

Art

Art contemporain

Art design

chargée de communication

Chef de produit

Chef de projet

Communication

Décoration

Design

Evénementiel

Expositions

Galeries d'art

Luxe

Marketing

musées

Organisation

Organisation d'expositions

Presse

Relations Presse