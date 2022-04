Amélie LAMBERT-SERRANT

Ingénieure passionnée par l’écologie, je m'intéresse tout particulièrement à la sensibilisation des consciences aux enjeux urgents de la transition, mais aussi à la conduite de changement à l'échelle de l'individu.

Mon objectif est à la fois de m'investir dans des projets pour l'avenir et de me donner le temps de construire mon propre projet de création d'activités (secteur de l'information et de sensibilisation au développement durable)



Mes compétences :

Création, pilotage et suivi de projets

Systèmes de Management (Qualité, Risques, Environn

Création graphique

Développement durable

Animation d'équipe

Accompagnement au changement