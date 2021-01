Juliette LE NUÉ

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Biologie et Physique de Bordeaux (ENSCBP), je suis spécialisée dans les lipides et leurs applications industrielles notamment dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques.



Je suis actuellement Ingénieur de recherche en Développement Analytique à ORIL INDUSTRIE (Groupe Servier).



Mes compétences :

Chromatographie liquide

Polymères

Analyse chimique

Analyses physico chimiques

Chromatographie gazeuse

Chimie organique

Spectroscopie

Spectrométrie de masse

Gestion de projet

Bonnes pratiques de fabrication

Planification