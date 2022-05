Raphaël LE NUÉ

Je développe principalement en Java (5 ans), et plus récemment en Scala (1 an).



Initialement en méthodologie en V, je travaille maintenant exclusivement avec un mix Kaban pour la transparence et le manifeste Agile comme philosophie.

Pour rendre une application pérenne je promeus une conception collaborative.



Je suis apprécié pour mon engagement sur les projets, mon assertivité dans les échanges et mon pragmatisme en conception et développement.



Mes compétences :

Power AMC

Visual Paradigm for UML

Web 2.0 / Ajax

DB: Db2 / Oracle / SQL Server

Java EE

AppServer: Websphere / Glassfish

Modelisation: UML / Merise

IDE: Eclipse / NetBeans

EL/JSTL

JPQL

DAM: Genus Media Upshot

IM: IBM MDM CE 11

Automatisation: ANT,Gradle

Recrutement - Entretien Technique

JSPWiki

TestNG

Checkstyle

Selenium

PMD

Findbugs

Tomcat

UML 2.0

Conseil

Plant UML

JUnit

Web Services

Scala