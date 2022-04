Jean-François KATZ

COMPETENCES TECHNIQUES



Systèmes d’exploitation: Windows, Unix, Linux

Bases de données: Oracle (administration), MySQL, Microsoft SQL Server, Hbase, DB2

Langages de programmation: C#, C, C++, Java, VB.NET, technologies XML, SQL, PL/SQL, ASP.NET, JSP, JavaScript, modélisation UML

Framework et technologies de développement : Architecture J2EE, Microsoft .NET, Struts, Hibernate, Spring, Eclipse RCP, Web Services, OSGi, REST, JSF, Ajax, Angular JS, NodeJS

Middleware, serveurs web et serveurs d’applications J2EE: MQSeries, Tuxedo, Apache Tomcat, IIS, IBM WebSphere (WAS), WebLogic, Hadoop

Outils de développement et de build: Eclipse, NetBeans, Visual Studio .NET, Ant, Maven, Hudson

Outil de gestion de configuration logicielle : Subversion, CVS, Rational ClearCase, Git

Progiciels et autres produits ou technologies connus: Oracle e-business Suite (modules CRM), IBM InfoSphere Master Data Management CE, IBM Guardium DAM, VMware, IBM BlueMix

Outil de gestion de projet : VersionOne (Méthodologie agile SCRUM), MS Project

Outils de tests : Mercury Quality center, LoadRunner





Rôles occupés:

- Architecte applicatif et technique

- Chef de projet technique

- Responsable qualité logicielle



Mes compétences :

Java EE

Gestion de projet

Java Platform

Oracle

Middleware

Architecture applicative