Amélie LANDAIS

J'ai neuf ans d'expérience dans le domaine de l'assistanat et du secrétariat. Je possède une bonne connaissance relationnelle grâce aux différents postes d'assistantes et de secrétaires que j'ai pu effectuer.



Titulaire d'un baccalauréat professionnel en secrétariat, je maîtrise les outils bureautiques, l'informatique, la gestion d'un agenda, l'accueil physique et téléphonique, le sens de l'accueil, les tâches administratives, le courrier, devis, bons de commande, facturation etc... Je possède un anglais bilingue et un bon niveau en espagnol.



Dynamisme, patience et sérieux sont les qualités qui me caractérisent le plus et que je souhaite mettre à votre disposition.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Buses

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator