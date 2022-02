Je suis à la fois titulaire d'un doctorat en "Biologie Santé" co-encadré par l'INSERM et l'INRAE, et ingénieure en Biosciences spécialité "Biochimie et Biotechnologies" diplômée de l'INSA de Lyon.



Ma formation scientifique universitaire et industrielle me confère un profil multidisciplinaire, avec à la fois une expérience en industrie pharmaceutique et en laboratoire de recherche publique. J'ai ainsi développé des compétences variées en : biologie moléculaire, biochimie, microbiologie, immunologie, enzymologie, génétique, biologie cellulaire, statistiques et des notions en bio-informatique.



Curieuse et impliquée, je m'intéresse à différents secteurs : l'industrie pharmaceutique, l'environnement, l'agro-alimentaire et les biotechnologies. Tout ceci en cohérence avec mes valeurs personnelles tournées vers la préservation de l'environnement, le développement et la diffusion des soins dans le monde et le goût de l'innovation.

Forte de mes missions à l'étranger employant l'anglais et l'allemand, j'apprécie également le travail d'équipe en environnement international.



N'hésitez donc pas à me contacter pour échanger sur mon parcours et votre société !



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Biochimie

Immunologie

Microbiologie

Enzymologie

Biotechnologies - Bioingénierie

Biologie cellulaire

Statistiques

Anglais

Allemand