Amélie LE BOEUF

Responsable, enthousiaste, apte à travailler en équipe avec un bon sens du contact, je souhaiterais obtenir une expérience professionnelle à Tokyo.



L’ouverture au monde ainsi qu’à l’échange interculturel ont toujours été moteurs dans mon parcours universitaire. Ma formation de juriste m'a dotée d'un esprit critique et de solides bases en rédaction et analyse, tandis que mon expérience en Fle m'a permis de mieux comprendre les mécanismes du langage et de la communication.



Curieuse et polyvalente, je recherche des expériences tant dans le domaine juridique international (milieu maritime, transport, droit économique, environnement) que dans le milieu de la communication (RP, communication, presse).



Ayant voyagé à maintes reprises, j'ai pu mesurer l'intérêt d'être confrontée à d'autres cultures, confrontation nécessaire à toute ouverture d'esprit. À l'époque de la mondialisation et de la dépendance des réseaux professionnels, il s'agit d'une étape vitale dans l'acquisition de compétences professionnelles. Le séjour permet, par ailleurs, de mesurer ses capacités d'adaptation à un milieu



Expérience de juriste en cabinet: assistance du maître dans le traitement des dossiers, recherches juridiques en droit des étrangers, droit pénal et droit public.



Expérience de travail aux Affaires Maritimes: veille et mise à jour des ressources juridiques dans le domaine de la législation maritime française et européenne (littoral, pêche, exploitation, engins, gens de mer).



Spécialités :

• Droit maritime;

• Sécurité et sureté de la circulation maritime et des navires (connaissance des principales conventions internationales);

• Exploitation des océans;

• Droit de l'environnement marin et protection des milieux;

• Droit économique européen et international



Expérience de séjours longs (3 mois et plus) à l'étranger:

- 2012 - 2013: Tachkent (Ouzbékistan)

- 2012: Tokyo

- 2012: Moscou, stage linguistique

- 2010: Istanbul, échange universitaire



Mes compétences :

Droit

Communication

Linguistique

Rédaction

Contacts humains

Droit maritime