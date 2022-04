Amélie LE GRAËT

Je suis actuellement en dernière année de Baccalauréat Professionnel Commerce, j'ai 18 ans j'intègre une école de Commerce en septembre 2020 à Vannes. Je suis à la recherche d'une alternance en tant que Commerciale pour réaliser mon BTS Négociation Digitalisation et Relations Clients. Je suis dynamique, ambitieuse et déterminée. Toujours souriante et à l'écoute je suis à votre disposition pour répondre à toutes les éventuelles questions en vue d'une potentielle alternance.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Rigueur

Mise en rayon

Recherche

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie professionnelle

Analyse des besoins