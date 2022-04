Bienvenue à tous les membres de Viadeo qui visitent mon profil.

Ex Directrice Dana Petroleum chargé de production et de distribution d'énergie

je suis une vielle dame de la soixantaine et je suis présente ici pour agrandir mon réseau



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Direction de centre de profits

Direction de projet

Direction commerciale

Marketing stratégique

Communication

Direction générale

Gestion de projet