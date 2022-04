Fabienne LEFORT

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2002

Poste occupé : Responsable de Formation.continue-Consultant Financier et Coach

Professionnel

CAUDIFEL, Secteur Comptabilité et Audit

MISSIONS ET TACHES REALISEES:

COMMERCIALLES

 Plan de Prospection et développement du portefeuille d’entreprises

nouvellement créées : PHARMACIE –IMPRIMERIE – LABO – COMM -----

 Conception des Brochure publicitaire et E- marketing- M. Réseaux :

Comptabilité et formation continue

 Ciblage et distribution auprès des clients professionnels PME

 Conception de Catalogue de formation continue et contrats spéciaux de

formation

TECHNICO-FINANCIERES

 Prise en charge des demandes de Création des sociétés

 Coaching professionnel et entreprenariat

 Conseil financier aux entreprises.

 Assistance à l’Enregistrement comptable sur LOGICIEL JBS COMPTA.

 Dossiers contentieux et Redressement fiscal.

 Tableaux de Bord Financiers et Reporting

RESSOURCES HUMAINES

 Encadrement des techniciens comptables pour la tenue des opérations

 Coaching individuel et collectif pour la réalisation d’objectifs

 Gestion et encadrement du personnel commercial

 Formation du personnel comptable et commercial

 Reporting Social



Mes compétences :

Audit Et Diagnostic

Direction Formation

Conduite De Changement

Conseil - Coaching Et Formation/Ex Directeur

Formation

Mentoring

Ressources humaines

Impression Tout Format