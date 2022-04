Amélie LEBRASSEUR

Depuis Mars 2010 : Chargée de Clientèle Professionnelle / agricole au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes



De novembre 2006 à mars 2010, Ingénieur Régional pour la société ISAGRI (leader dans les logiciels agricoles).

mes missions:

- développer le portefeuille de clients isagri sur le département

- fidéliser les clients déjà présents (700)

- animer une équipe d'agriculteurs correspondants

- animer et développer un réseau de prescripteurs techniques et comptables sur le département.



Ingénieur en agriculture, j'ai auparavant exercé le métier d' Agent Relation Culture , usines Danone de Ferrières en bray (76) et Neufchâtel en Bray (76)



très bon niveau d'allemand, anglais correct. Mobilité: Drôme



Mes compétences :

Agriculture

Commercial

Ingénieur

Ingénieur Commercial