Amelie LECOMTE

Je suis titulaire d’une formation d’EJE (Educatrice Jeunes Enfants) et j’ai d’abord découvert RCLV en tant que maman en 2005 lors de l’ouverture de la première structure Rigolo Comme La Vie.



J’ai tout de suite été séduite par les méthodes pédagogiques innovantes, et c’est tout naturellement que j’ai souhaité intégrer Rigolo Comme La Vie en 2006 pour un nouveau projet.



J'ai pratiqué le métier de Responsable de structure chez Rigolo Comme La Vie pendant 8 ans et j’ai vécu 2 autres ouvertures de crèches. Ce métier m’a permis de piloter de nombreux projets, de pratiquer et de développer de nombreuses compétences dans le domaine de l'éducation, la gestion, le management, les ressources humaines dont le recrutement et la formation.



Je mène aujourd'hui le métier de chargée de recrutement et de formation pour les crèches, avec mon expérience du terrain, pour être au service des enfants et de notre projet "vivre et grandir ensemble ".



