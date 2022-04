Amélie LEGATE

Passionnée par les nouvelles technologies et internet, je m’adapte rapidement à tout environnement et je suis curieuse de découvrir de nouvelles choses.



Mon domaine de prédilection : la communication digitale sans cesse en mouvement ! La communication représente une certaine ouverture d'esprit dans le sens où chaque nouvelle expérience est synonyme de découverte, de changement et de projets.

Créative et motivée, je m’implique réellement dans tout ce que j’entreprends.



Dans un objectif de faire connaitre Limagrain Ingredients sur le marché des "Plats préparés", j'ai eu l'opportunité de mettre en place une stratégie de communication cross-média en mutualisant les moyens et les ressources qui m'étaient alloués.



Mes compétences :

Gestion des Marketplace

Photoshop

E-Commerce

Relations Presse

Secretariat

Pack office

Réseaux sociaux

Diffuser communiqué presse

Digital