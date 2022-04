Amelie LEPRAT

Après une licence « responsable manager de la distribution » en alternance, et une certaine expérience professionnelle en tant qu'adjointe chef de rayon, j'ai aujourd'hui le désir de faire évoluer ma carrière.



J’ai pu me perfectionner en étude de produits, suivi de commandes et formation de personnel lors de mes précédents emplois où il m’a été confié la gestion partielle d’un rayon. Mon cursus scolaire m’a lui aussi permis d’évoluer dans ce sens grâce à différents projets au cours desquels j’ai acquis une plus grande autonomie et j’ai dû travailler avec une équipe imposée. En outre, ces différentes expériences m’ont conféré une grande adaptabilité.



Polyvalente, attentive et possédant un fort esprit d'équipe, j'espère que mon profil saura retenir toute votre attention.



Mes compétences :

Gestion des priorités

Relations clients

Animation d'équipe

Organisation du travail

Travail en équipe

Prise d'initiatives

Communication