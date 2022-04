Amélie LEPRETRE

Ma bienveillance, mon empathie et mon dynamisme me sont toujours d’une aide précieuse pour accompagner différentes catégories de personnes dans diverses situations de leur vie.



Que ce soit en accompagnant les personnes âgées lors de leur séjour en maison de retraite grâce notamment à une écoute attentive, que ce soit en proposant des entretiens individuels aux personnes détenu(e)s, que ce soit en soutenant les salariés en détresse via une plate forme téléphonique ou en animant des groupes de paroles auprès des personnels de la fonction publique et hospitalière, mes qualités ont toujours été reconnues tant par les bénéficiaires que par mes employeurs.



Mon expérience acquise dans les différents champs de la psychologie sera une véritable plus-value pour vous, dans votre établissement, pour les personnes que je serais amenée à soutenir et à accompagner à un moment donné de leur vie.



Je suis titulaire d’un Master II de psychologie du développement option gérontologie et d’un DU de psychiatrie et psychologie légales, et dernièrement d’une formation continue en ligne sur le stress.

Je suis actuellement le DU sur les troubles du comportement alimentaire de Paris Descartes.



Je suis disponible pour un CDI à temps partiel dans une institution ou organisme ayant pour vocation d’accueillir les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire.



Je recherche également des missions en free-lance.



J’étudie toutes les propositions.



Mes compétences :

Groupe de formation

Atelier de réminiscence

Animation de groupes

entretien de soutien

Co thérapie

Psychothérapie

Entretien psychologique de type analytique