Mathieu LEPRETRE

Ingénieur en agriculture de l'ISAB de Beauvais, je me suis spécialisé dans le domaine des produits carnés.

Après des expériences dans le domaine industriel (Bigard en France, Irish Country Meats en Irlande), j'ai été engagé comme acheteur de viandes de Boucherie pour les hypermarchés du Groupe Carrefour.

Afin d'approfondir mes connaissances du marché des produits carnés, j'ai évolué vers une fonction de commercial en viandes d'importation chez MAG. Actuellement je dirige le département viande fraîche ( agneaux, bœuf, veau, porc). Mon travail consiste à manager une business unit de 8 personnes passant des achats, de la logistique, de la qualité et de la vente de viande pad auprès de la GMS et de la R.H.F.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agriculture