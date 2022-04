Amélie LOHEAC

Au cours de mon cursus scolaire, j’ai pu appréhender les différentes étapes de la création d’un vêtement et d’un accessoire de mode, des premières ébauches à la présentation finale du produit en passant par sa réalisation. J’ai également eu l’opportunité de me familiariser avec l’univers des médias lors de mon stage de fin d’études. J’exerçais alors le métier de journaliste pour un site web. Ayant pour volonté de concilier ces deux expériences, j’ai pour objectif de travailler dans l'univers de la communication.



Créative, rigoureuse et dynamique, mon ambition a toujours été de porter un projet, quel qu’il soit, vers le succès. D’un tempérament calme, je suis capable de faire face à des situations de stress. Mes points forts ? Je sais être diplomate, conciliante et j’ai le sens de la formule. Ces qualités m’ont d’ailleurs permis d’encadrer et former les stagiaires lors de mon précédent stage.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Illustration

Référencement internet

SEO

Rédaction web