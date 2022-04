Bonjour et bienvenue sur ma page Viadeo,



Je suis Amélie Lucas, Etudiante à l'ESC Dijon Bourgogne, en deuxième année de Master In Management option Banque et Gestion de patrimoine



Je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude à partir de Janvier 2015 dans le secteur bancaire ( gestion de patrimoine, analyse crédit, conseiller clientèle de professionnels )



J'ai effectué un stage de 6 mois en tant Conseiller Clientèle de professionnels au sein du Crédit du Nord. J'ai pu développer davantage mes compétences commerciales telles que l’analyse des besoins, la persuasion et l’adaptabilité. Mon sens de l’observation et ma discrétion m’ont permis d’analyser les besoins du client afin de répondre à ses attentes.



Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.



Bonne visite sur mon profil.



Amélie Lucas



Mes compétences :

Microsoft project

Pack office

Réseaux sociaux

Anglais

Espagnol