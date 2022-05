Morgane FRANCEQUIN

Sur un marché en constante évolution, nous cherchons sans cesse à être en adéquation avec les nouvelles exigences de notre environnement.



Depuis 15 ans, avec « l’acquisition & développement de talents », abc for value s’engage à apporter la meilleure prestation possible à ses clients et à ses partenaires.



En plaçant l’accompagnement au cœur de nos prestations, nous vous proposons d’intervenir sur 4 champs, appelés les IDEO d’abc for value (intégration, développement, évaluation, organisation rh).



Travailler avec abc for value, c’est bénéficier :

• de prestations sur-mesure

• de l’expérience variée de consultants

• d’un accompagnement sur la durée

• d’outils d’évaluation et de valorisation performants et reconnus



Répartie sur 6 bureaux (Paris, Nantes, Rennes, Lyon, Metz et Orléans), une vingtaine de collaborateurs forment une équipe dynamique et engagée au service de ses clients.



Abc for value se distingue également par la mise en œuvre de ses valeurs environnementales et sociétales. Depuis 2009, notre opération « un boulot = un bouleau » nous a permis de planter plus de 1 000 arbres partout en France. Nous avons en parallèle soutenu plusieurs associations caritatives à travers des dons, qui représentent plus de 45 000€ à ce jour et ça va continuer !



Mes compétences :

Gestion de projet

Évaluation d'entreprise

Animation de formations

Recrutement par approche directe

Psychologie du travail

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Conseil en recrutement

Gestion des compétences