Amélie MAGIS

Je suis ingénieur en mécanique et énergétique diplômée de l'école Polytech Marseille en Mécanique et Énergétique avec une option en Energie.

Je souhaite travailler dans le département du Nord tout en restant mobile. J'aimerai travailler dans le domaine de la climatisation sur tout type de bâtiment. Je recherche un poste type "Assistant ingénieur" car j'ai peu d'expérience mais je apprends rapidement ainsi je pourrai piloter mes propres projets et affaires.

Je suis également intéressée par le domaine de la thermique des bâtiments.



Disponible immédiatement.

N'hésitez pas à me contacter.







Mes compétences :

Catia v5

Reporting

Essais mécaniques

AutoCAD

Fortran

Relation fournisseurs

Réalisation de devis

Chiffrage

Dessin industriel

Microsoft Office

Mécanique des fluides

LibreOffice

Autodesk inventor