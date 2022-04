Arnold AUBRY

Diplômé de l'école Polytech Marseille en Mécanique et Énergétique avec une option en Risques Naturels et Industriels, je travail actuellement dans le désenfumage en région parisienne.



Spécialisé dans le désenfumage mécanique et naturel des ERP ainsi que dans la protection incendie, je suis à l'écoute de vos chantiers en rénovation et neufs.



N'hésitez pas à me contacter pour toute question relative à vos projets.



Mes compétences :

Solidworks

AutoCAD

Microsoft Office

Fortran

Visual Basic

MATLAB

Gestion de projet

STAR CCM+

HPC

Clima-Win

Microsoft Visio

HTML

C Programming Language

Microsoft Project

HVAC

Création de site web

Mécanique des fluides

Thermique

Conception mécanique

GRAFCET

Désenfumage

Sécurité incendie