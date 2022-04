Amélie MAILHE

Je suis titulaire d’une Licence Professionnelle « Chimie, Analyse, Qualité », option Investigation Analytique.



J’ai eu l’occasion, au cours de ma formation en IUT et en Licence Professionnelle, d’apprécier le travail à la paillasse et d’aborder de nombreux aspects de mon métier tels que le développement d’une méthode ainsi que sa validation.



De plus, grâce aux stages que j’ai réalisés, j’ai pu apprécier de travailler en LC-MS/MS ainsi qu’en GC-MS/MS ou GC-MS. Cela m’a permis d’acquérir une polyvalence dans le domaine des techniques analytiques.



Dynamique, rigoureuse dans mon travail, je m'adapte facilement. J'aime le travail en équipe et je suis rapidement d’autonome.



Mes compétences :

BPL

Chimie

Chimie analytique

Maintenance

Methodes

Optimisation

Spectroscopies

Validation

Validation de méthodes