Amelie MALARDE

Après l'obtention d'un Master en psychologie et 5 années d'expérience dans le champ de l'insertion socio-professionnelle, j'ai souhaité m'ouvrir à la gestion des ressources humaines en entreprise pour enrichir mes compétences et donner de nouvelles perspectives à ma carrière professionnelle.

Ces deux années de formation réalisées en alternance ont été riches en apprentissages.

Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit ma double compétence et m'investir avec beaucoup de motivation et de détermination dans de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Informatique

Analyse de compétences

Recrutement

Législation de la formation continue

Elaboration de plans d'actions

Evaluation psychométriques

Droit du travail

Conduite d'entretiens

Analyse des besoins

Gestion du personnel

GPEC

Gestion de carrière

Relations sociales

Santé au travail