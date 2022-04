Antoine GRASSIOT

Depuis sa creation en 1984 à Valleroy, dans la région Metz-Nancy, CHAUSSEA n'a eu de cesse de devancer les attentes des clients sur les marchés puis en magasin.

Le succės du concept, novateur, et l'ambition de ses fondateurs, a amené la marque à s'etendre rapidement.

À ce jour, CHAUSSEA représente plus de 18 millions de paires de chaussures vendues par an en magasin et sur le site marchand. La meilleure façon de marcher, c'est encore celle qui nous permet de voir loin. Toujours plus loin.

Homme ou femme de terrain ayant le sens du service, vous êtes ambitieux, aimez le gôut du challenge et souhaitez vous réaliser pleinement au sein d'un grand groupe.

Notre politique offensive de développement nous permet de vous offrir de nombreuses opportunités de carrière !

Si le goût du challenge vous attire, n’hésitez plus, faites-nous parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation ) à l'adresse mail suivante : recrutement@chaussea.fr



Mes compétences :

Droit du travail

Gestion de la paie

Droit social

Recrutement

Communication interne

Gestion de projets RH

GPEC

Pack office

Administration du personnel