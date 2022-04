Manager, depuis plus de six ans et formateur des nouveaux managers et directeurs adjoint, j'ai su tirer profit de mes différentes expériences pour accroître mes compétences professionnelles. Ayant le gout du challenge j'aime relever des nouveaux défis.



Mes compétences :

Pilotage d'activité

Ambition

Dynamisme

Esprit d'initiative

Pilotage d'équipe

Formation