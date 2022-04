Amélie MARÉCHAL

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine des relations internationales. J'aspire à travailler au sein d'une ONG, d'une association ou d'une organisation internationale en tant que coordinatrice de programmes internationaux. Le Ministère des Affaires étrangères et les institutions européennes m'intéressent tout autant.



De nombreuses causes me tiennent à coeur : l'aide au développement, l'environnement, l'égalité des sexes, l'aide aux réfugiés, le multilatéralisme et la coopération entre les Etats.



Je suis également intéressée par le métier d'analyste géopolitique en particulier dans le domaine de la prospective.



Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, à l’AFNU (Association Française pour les Nations Unies) et à la Mairie d’Orléans au Pôle Administratif et des Relations Internationales, j’ai participé et été en charge de projets. J’ai alors été initiée à la gestion administrative, financière et des moyens logistiques des différentes missions et ai pu gagner en autonomie dans ce domaine.



De nature organisée et travailleuse, je suis capable de diriger et de travailler en équipe notamment grâce à mon expérience dans l'animation. De plus, mes deux années de classe préparatoire littéraire m’ont donné le goût du travail et m’ont permis d’acquérir d’excellentes qualités rédactionnelles ainsi qu’un bon esprit de synthèse.