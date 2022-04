Amélie MARÉCHAL

Bienvenu(e)s



Passionnée par le web, depuis 10 ans je participe à la transformation digitale au sein d’environnements retail en France et en Europe.



Vous avez un nouveau projet? Parlons-en...A la recherche d'un nouveau challenge, je serais ravie d’échanger vous sur le sujet.



Bilingue Anglais.





DOMAINES DE COMPÉTENCE CLEF:



> Management de site e-commerce et des performances commerciales (France / Europe) et pilotage des leviers e-marketing dans une optique ROIste.



> Management et gestion de projets stratégiques: cross canaux et digitalisation d’enseigne (e-réservation, click & collect, prise de rendez-vous, store locator).

Lancement et refonte complète de site e-commerce (responsive) (CMS / Magento).



> Management d'équipe et de prestataires (France / Europe)



A la recherche d'un Digital Manager pour vous accompagner dans votre projet? Parlons-en...



https://fr.linkedin.com/in/ameliemarechal/fr

http://www.doyoubuzz.com/amelie-marechal/



Mes compétences :

Management de sites web

Management et gestion de projets stratégiques

Management

E-marketing