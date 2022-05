Patrice MARGUERIE

20 ans dans la communication, le marketing, la presse et l’internet.

J’apprécie les nouveaux projets, les nouvelles activités.

Je me sens bien entre réflexion et action et faire partie d’une équipe me motive.Polyvalent et enthousiaste,la nature de mon expérience m’a amené entre autre à organiser, animer, négocier, acheter, vendre, développer, manager.



2014 : Actuellement en formation"Webmarketeur" à IFOCOP.



24h00, Responsable Relation Clients. (depuis 2007-2012)



Mise en œuvre et développement de la politique client : coordination de l’activité avant-vente et après-vente, création d’un centre d’appel, application des procédures internes.Création de tableaux de bords et d'indicateurs. Management et encadrement de l'équipe.



Pilotage Régie Pub : ORANGE - AdLINK – Appel d’offre - Suivi opérationnel et commercial, mise en place et optimisation des espaces publicitaires et des opérations spéciales.

Gestion des revenus Adsenses via Google

Responsable du programme d’affiliation : Le rendez-vous des ventes privées (recherche et mise en place de nouveaux clients et animation avec les plates-formes)

Mise en place d’échanges emailing, location de bases externes, échanges de visibilité publicitaire



AdLINK, Chef de produit (2002 - 2007)



ICP (International Contact Person) : responsable des campagnes Pan Européennes

Relation avec les éditeurs : recrutement de nouveaux éditeurs et suivi commercial et marketing

Création et développement du Réseau Response Republic (filiale à la performance du Groupe AdLINK)

Achat d’espaces, Brokering en France et à l’International, mesure et optimisation des campagnes



Doubleclick, Product manager – Chef de Produit (2000 - 2002)



Recrutement de nouveaux éditeurs et suivi commercial et marketing

Réflexion sur l’évolution des sites, des formats publicitaires, des thématiques, du contenu

Développement de réseaux d’éditeurs en adéquation avec la demande du marché

Paris, New York, Londres, Hambourg



Imaginet – Groupe Colt Télécomunication – Chargé de communication (1996 - 2000)



Organisation et animations des opérations extérieures (salons, conférence de presse)

Responsable de la relation avec l’agence de Presse et les agences de communication

Elaboration des campagnes pluri –médias et des opérations promotionnelles (échange marchandise, partenariats)

Chargé de communication interne suite au rachat d’Imaginet par le groupe Colt



Groupe Suite 1024 –Média Planneur (1989 - 1996)



Serveurs télématiques et audiotel pour le compte de suite 1024 et Infogramme

Achat et revente d’espaces (tous medias : tv, radio, affichage)

Réalisation des plans médias (suivi, optimisation et reporting)

Chargé de promotion des titres presse du groupe (CD media et Internet Reporter) – Distribution, affichage, salon en France et pays Francophone (Canada) – relation presse, élaboration des communiqués de presse, élaboration de « Press Book »



Formation Langues et Informatique

EDC (Écoles des cadres)

DUT (Option Publicité et marketing)

Baccalauréat Littéraire Anglais : Bonne maîtrise – Utilisation professionnelle.

Informatique : Word, Excel, Outlook, Internet, Dart,

NNR, Plateforme de tracking





Centres d’intérêts : Rugby, Nouvelles Technologies.



un reportage me concernant: http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/reportage/visite-au-coeur-du-portail-de-mode-24h00/nouveau-chantier-rentabiliser-les-espaces-du-site.shtml



Mes compétences :

animer

Dynamisme

Ecoute

Négocier

Relationnel

Rigeur

Vendre