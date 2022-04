Amélie MARILLEAUD

Je recherche un poste de Conseillère en Insertion Professionnelle et/ou un poste de Conseillère en bilan de compétences dans la Région Nantaise.

J'ai de l'expérience dans l'accompagnement des demandeurs d'emplois, qu'il soit reconnu TH ou bénéficiaire du RSA. J'ai aussi accompagné un public jeune.

De plus, je pratique différentes techniques d'entretiens : collectif et individuel.

J'ai du développer les relations partenariales locales et j'ai pris en charge la gestion autonome d'un secteur géographique.



Mes compétences :

Réactivité

Autonomie

Analyse des besoins

Rigueur

Travail en équipe

Microsoft Excel

Dynamisme

Microsoft Word

Administratif

Internet