Amélie MARQUER

Avec mes deux garçons (5 ans et 2 ans), mon compagnon (musicien intervenant en école), et notre très gentil chat qui va et vient, nous vivons dans un T5 au RDC dans un cadre verdoyant (en bordure de forêt) et convivial avec ses jardins partagés.



Suite à un parcours centré sur l'enfant (babysittings, BAFA AFPS, 1ère année IUFM, 2 ans de pédagogie alternative Steiner), j'ai reçu mon agrément en 2011 et j'ai suivi 2 modules de 60h. Soucieuse de me professionnaliser, j'ai participé à des ateliers de signes avec bébé, de communication bienveillante avec les enfants, et je ne manque pas les journées nationales des assistantes maternelles organisées par le Conseil Régional.



Je suis de bonne constitution, dynamique, joyeuse, sérieuse, souple, douce, j'ai le sens du contact et du service, je possède une grande faculté d'adaptation, et un certain talent d'organisation.



Je propose des repas avec du bio quand je peux (légumes de saison et locaux du panier bio AMAP). M'adaptant facilement à votre projet parental, j'accepte le lait maternel et les couches lavables (j'utilise moi-même des Colibri Nurserie). Mon matériel est de qualité : poussette double Jane Powertwin, Phil & Teds Vibe, porte bébé Manduca, chaises hautes Stokke avec kit bébé, lits pliants Graco, Bib'expresso de Beaba, biberons Avent, Doddie, four à infra-rouge cuisson basse température, extracteur de jus Hurom Oméga VSJ 843.



Je dispose d'une accueillante salle-de-jeux avec espaces délimités : dessin (table /chaises ou ardoise murale), lecture (livres personnels ou d'emprunt), poupées / cuisine, poste et instruments de musique, jouets variés de tous âges régulièrement renouvelés.



Je propose des sorties au parc, au lieu d'accueil parents-enfants La Récréation (atelier motricité, eau, peinture), aux réunions bi-mensuelles, aux spectacles et fêtes organisés par le Relais Assistantes Maternelles, et aux animations de lectures en bibliothèques du réseau R'NBI où la ville propose de temps à autres des spectacles gratuits pour les tout-petits. L'écran chez nous est limité (DVD ou replay au retour de l'école, vacances).



Mes compétences :

Disponibilité

Souplesse

Douceur

Créativité

Décoration intérieure

Réactivité

Administratif

Aisance relationelle

Détermination

Cuisine traditionnelle

Dynamisme

Cuisine du monde

Pâtisserie

Communication

Organisation

Considération

Respect des engagements

Maternelle