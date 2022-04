Amélie MASCA

Mes compétences dans le monde de la communication sont :



-informatiques/logiciels

illustrator, photoshop, dreamweaver, flash, coreldraw, photopaint, word, excel, acrobat, inDesign...



-informatiques/langages

CSS2-CSS3, HTML4-HTML5, JavaScript (jquery), notion en PHP et en ActionScript



-et aussi

Anglais et Espagnol (lu, parlé)

Aisance relationnelle et adaptabilité

Créativité et réactivité

Motivée et optimiste

Goût pour le web et toutes ses découvertes



Mes compétences :

Webdesigner

Illustratrice

Graphiste