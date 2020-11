Eric HÉLIER

Si je devais retenir une méthode : "Amélioration continue"

Si je devais retenir une valeur : "Travail d'équipe"



* conception et développement orienté objet

* interfaces et expérience utilisateur

* architecture "serverless" et webservices Amazon

* méthodes agile / facilitation et animation équipe

* gestion de projet / cycle de vie produits



J'ai commencé ma carrière dans le domaine du multimédia ludo-éducatif et culturel (cédéroms passeport, bornes pour des musées, aéroports, etc.) Travaillant alors principalement sous Director/Lingo, j'ai depuis cultivé mon expertise des outils de création et de développement d'Adobe, pour me spécialiser par la suite sur Flash et l'AS3.



Mon expertise du développement interactif en Flash pour le web, les bornes, ou les mobiles/tablettes a continué de s’étoffer au cours de nombreuses expériences : en freelance, en agences web, en tant que formateur, et au sein de startups innovantes.



Pendant plus de 9ans, j'ai mené le développement des produits web, bornes, et tablettes chez FittingBox, ou la collaboration avec l'équipe R&D m'a permis d'apprendre beaucoup dans les domaines de la 3d, de la réalité augmentée, et de la reconnaissance de visage.



Mes compétences :

Flex

Drupal

3D

Réalité augmentée. Réalité Virtuelle

JavaScript/Ajax

HTML 5

Adobe AIR

ActionScript 3

Adobe Photoshop

Ergonomie

Adobe Illustrator

Animation Flash

Intégration web

AngularJS

Scrum

Méthode agile

Node.js

Expérience utilisateur

AWS

Haxe