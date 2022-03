Alicia BLESING

Vous êtes à la recherche d'une personne dynamique, autonome, réfléchie, à l'écoute, créative, curieuse et polyvalente, dotée d'un très bon rédactionnel et relationnel ainsi qu'un sens du service et de l'organisation ? Ne cherchez plus, je suis celle qu'il vous faut !



Mes compétences :

Illustrator – Photoshop – indesign

Word

Powerpoint

Excel

Techniques commerciales

Relation client confiance et fidélisation

Comportement du consommateur

Ergonomie web

Réseaux sociaux

Communication corporate

Télémarketing

Marketing

Gestion

Création

Communication

Informatique

Audiovisuel

Graphisme

Imprimerie

Chargée de communication