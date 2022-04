Amélie MAYERE VILELA

Après 3 ans d'activité de courtier en prêt immobilier, j'ai créé ma propre société de courtage, EASYTAUX, au Puy en Velay. La société a été créée en novembre 2015 et est opérationnelle dans la Haute Loire et la Loire.



Conseillère en financement immobilier, j'accompagne les futurs acquéreurs dans toutes leurs démarches. Je réalise tout d'abord une étude de financement gratuite. Négociation et renégociation de prêts immobiliers sont mes spécialités. Mon objectif est d'obtenir la meilleure proposition bancaire pour mes clients en tenant compte de leurs attentes et exigences.



Mes compétences :

Prêts immobiliers

Financement immobilier

renégociation

Vente