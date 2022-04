Amélie MELE

Mon expérience actuelle à la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône m'a donné un goût pour le terrain et la volonté de continuer dans le domaine de la prévention. C'est pour cela que je me suis spécialisée en tant qu'animateur QSE en suivant une formation au sein du CESI.

Autonome et réactive, je sais faire preuve d'initiative et m'adapter à différentes situations



Mes compétences :

Bureautique : Pack Office, Logiciel Ciel gestion

Vente

Conseil

Communication interne

Mailing

Merchandising

Communication externe

Gestion des stocks et approvisionnement

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique

Gestion du courrier

Planification

Accueil du public

Normes rédactionnelles