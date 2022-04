Amélie MÉMIN

Améliorer durablement le bien-être et a santé, voilà ce qui m'anime profondément aujourd'hui, en utilisant les pratiques de santé naturelle qui permettent au corps de s'auto-réguler :

1- les réflexothérapies (auriculothérapie, réflexologie plantaire et endo-nasale)

2- l’alimentation et la phyto-micronutrition

3- la méthode de santé naturelle Edonis et son massage aux 12 bienfaits prouvés.



Pour me garantir un travail profond et durable, j'ai conçu une méthode en 4 étapes interconnectées :

1- comprendre & conscientiser ce qui se joue dans nos dysfonctionnements

2- purifier notre organisme pour optimiser sa réponse aux traitements

3- rééquilibrer nos processus métaboliques par des stimulations naturelles

4- pérenniser l’équilibre acquis en adaptant notre hygiène de vie



"Ma Santé En Mains" est un processus qui se réalise sur le moyen terme, et demande un engagement, un investissement pour soi, sur soi. Attachée à remettre en place un équilibre général porteur de pleine santé, cette démarche potentialise d’autres traitements, elle peut donc accompagner une démarche médicale, mais elle ne se substitue pas aux traitements en cours.



Interventions en cabinet & en entreprises.





Mes compétences :

Marketing

Communication

Organisation

Gestion de projet

Rigueur

Distribution

Analyse

Adaptabilité

Développement personnel

Santé

Accompagnement individuel

Réflexologie plantaire

auriculothérapie