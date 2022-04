Amelie MENEUX

Diplômée au titre de Concepteur Designer Graphique (Mention Très bien), je souhaite mettre en application mon expérience et mon dynamisme au sein d'une équipe dynamique et motivée.

Créative et polyvalente, mes différentes expériences professionnelles au sein d' agences de communication, d' entreprises et de collectivité m'ont permis de participer au développement de nombreux projets.



COMPÉTENCES :

- Conception et exécution de différents supports de communication (identité visuelle, packaging, édition, affiche ...)

- Mise en page (intégration texte, image, correction, ...) selon les règles typographiques et la charte graphique

- Retouche d’images (colorimétrie, cadrage, détourage, photomontage, ...)

- Maitrise de la stratégie de communication : analyser les besoins du client, mise en oeuvre et suivi de projets de communication

- Maîtrise de la chaîne graphique

- Maîtrise des logiciels de PAO : Photoshop, Illustrator, InDesign

- Conception et réalisation de site internet (CMS) (base en HTML et CSS), conception de l'arborescence, ergonomie, référencement naturel

- Prises de vues photographiques



Disponible immédiatement, vous pouvez me contacter via mon profil Viadeo ou directement par mail.

Pour plus d'informations : http://ameliemeneux.fr/



Mes compétences :

Flash

Photoshop

Premiere_After effect

Dreamweaver

Indesign

Powerpoint

Reportages photos

PRINT : identité visuelle, affiche, brochure

WEB et ANIMATIONS