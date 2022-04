Amélie MEUNIER

33 ans, originaire de Lyon (capitale de la gastronomie française). En couple, maman d’une petite fille de 4 ans et bientôt d'un petit garçon.

Diplômée d’un Master of Science in Management de l’E.M. Lyon, spécialisation marketing, j'ai acquis une expertise de 8 ans en marketing opérationnel chez l'Oréal à la division Produits de Luxe, puis chez Sephora. Je suis une femme de marketing, constamment à la recherche d’adéquation entre le produit et le consommateur.



Ma dernière fonction chez l’Oréal, Chef de Produit Soin Visage Biotherm sur le marché France.

Mon rôle, l'adaptation et la mise en œuvre du plan marketing communiqué par l’international, avec pour objectif de gagner des parts de marché afin de challenger notre principal concurrent, Clinique.

Dans cette fonction, plusieurs missions :

- la planification et la mise en place du plan d’actions et plan media, communiqués aux équipes siège et terrain lors de réunions de cycle, au cours desquelles j’ai acquis une forte capacité d’organisation et une grande aisance à l’oral.

- Une facette importante de mon poste : l’analyse des panels de ventes pour mesurer l’impact de nos actions et réajuster en conséquence. Orientée résultats, ma nature rigoureuse, méthodique, ma capacité d’analyse, me permettent de réaliser ces tâches avec succès.



Forte de ces acquis, de cette expérience, je souhaite aujourd’hui apporter ma contribution active à une entreprise dans le domaine des parfums & cosmétiques, pour divers projets tels que le développement de produits, le développement d’une gamme, la mise en place d’une stratégie media et animation, de supports de communication et de formation.



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Gestion de projet

Communication

Cosmétique

Merchandising

Smart

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus

Customer Relationship Management

Cognos