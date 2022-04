Amélie MEUNIER

Après 4 ans dans l'hôtellerie entre l'Angleterre et la France, trilingue français-anglais-italien, j'ai décidé de changer de carrière pour faire ce que j'ai toujours voulu : partager ma passion des langues.

Je suis donc devenue auto entrepreneur et depuis un an je forme adultes et enfants en anglais.



Mes compétences :

Journalisme

Rédaction

Traduction

Formation

Enseignement

Interprétariat