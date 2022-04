Amélie MIERE

Je m'appelle Amélie Mière, je suis titulaire d'un B.A.C. Professionnel Comptabilité et je viens d'effectuer une formation au sein de l'Entreprise d'Entraînement Pédagogique au Greta du Havre. Celle-ci comprenait un stage d'un mois que j'ai effectué chez Norbert DENTRESSANGLE en tant qu'Assistante R.H.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste d'Assistante de Gestion ou Assistante des Ressources Humaines.

Je suis sérieuse et organisée, j'ai la maturité pour m'adapter à un environnement professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

EBP Comptabilité et Gestion

SAP

Lotus Notes